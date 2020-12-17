◎蘇偉碩遭查水表 醫師公會急閃不回應

精神科醫師蘇偉碩長期關注萊豬萊牛議題，近期遭衛福部食藥署以「散播假訊息」為名，行查水表之實。醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源今出席健保署活動時被問及此事，僅說「再了解一下」就離開。同樣在場的國民黨立委陳玉珍則抨擊，夜間約談蘇醫師已經侵犯國民基本權益，執政黨是在殺雞儆猴，製造綠色恐怖。

◎調高基本生活費 4口之家可減稅2.8萬

財政部宣布，今年度每人的基本生活費將由17萬5000元調高到18萬2000元，蘇揆上午表示，等於一次一個人調高了7000元。如果換算成4口之家，家庭綜合所得稅額就可以減少到2萬8000元，全台有205萬戶受惠，這是歷年來最高，明年5月申報綜合所得稅時就可以適用。

◎屏東縣3名前議員貪汙 判刑定讞須坐牢

13年前擔任屏東縣議員的林玉如、潘明利、連正勝，被控利用採購案向廠商索取「服務費」，高雄高分院更三審依職務上行為收受賄賂罪將林、連各判刑2年6月，潘判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞，3名前議員須入獄服刑。

◎撞壞消防栓肇逃 警調監視器緝兇

38歲李姓男子昨（16）日晚間8時許駕駛預拌水泥車行經林口區文化三路，不慎撞倒消防栓後竟肇事逃逸，導致消防栓如噴泉般四溢噴灑，警方調閱監視器追查，鎖定一輛預拌混凝土車，並通知肇事的李男到案說明，除依法告發外，亦通知自來水公司依法究責。

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(中時新聞網)