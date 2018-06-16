文大宿舍爭議 自責因選舉導致妻受汙衊！侯哽咽 一輩子對不起太太

2018年06月16日 04:10 中國時報 王揚傑 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜15日出席活動時，數次被問到他妻子名下房產出租給文化大學當學生宿舍爭議，侯友宜眼角泛淚光哽咽說：「因為選舉導致妻子的人格遭受汙衊，我一輩子對不起太太，我的心快碎了。」

牽連岳家 自稱心快碎了

「當女婿的，哪有立場對岳父母的財產運用說話？」侯友宜昨參加新北市婦女會幹部聯誼活動、前往永和觀音廟參拜受訪時感嘆，自己當警察時，每次出門出任務都可能「回不來」，太太無怨無悔養大3個孩子，撐住整個家；侯忍不住哽咽說：「我一輩子對不起太太，尤其現在因為選舉，看到外界羞辱、糟蹋太太名譽，自己的心快碎了。」

侯友宜強調，當年是文化大學主動找上岳家，拜託他妻子出租大樓當學生宿舍，妻子深知他奉公守法的性格，還再三要求律師務必一切合法，更叮嚀校方好好照顧學生。

吞不下去 選舉到這地步

面對綠營連番指控，侯友宜顯得情緒激動，數次停下不語，隨後感嘆說「選舉選到這個地步，真的需要這樣嗎？」

侯友宜表示，文大宿舍已經使用多年，每次會勘都說沒問題，但遇到選舉就變成有問題，現在民進黨用全國、全黨力量來毀滅他的人格、傷害他的家人；他口氣堅定連說2次：「這口氣我侯友宜吞不下去！」

另對新北市府副祕書長邱敬斌被指涉向北市府關說文大宿舍案，侯友宜強調，自己一生不曾拜託任何人去講違法的事，不需要也不會去做。

侯友宜並針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評他在深澳電廠立場矛盾做出回應，他說，電力發展要建立在國民健康基礎上，「老縣長如果愛你的子民，就站出來反對深澳電廠」。

堅守原則 不做違法的事

據各家民調，侯友宜支持度均大幅領先蘇貞昌，侯友宜說，他不太在乎民調，會堅守自我原則，說到做到、是非對錯分清楚，用誠信勇敢為市民做事，他在乎的是人格不要被抹煞、家人不要被傷害，選舉只是一時的。

(中國時報)