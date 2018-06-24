林俊傑全槓龜阿妹僅1獎

2018年06月24日 04:11 中國時報 陳俊吉 、 盧禕祺 、 粘耿豪 、 羅永銘 、蘇蔓、 石智中 報導蔡琛儀 金曲攝影採訪團：、蘇蔓、

張惠妹在入圍6獎項中，僅拿下最佳音樂錄影帶獎。

陳子鴻擔任本屆金曲獎評審團主席。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日於台北小巨蛋舉行，入圍6項的林俊傑（JJ）原是入圍大贏家，最後卻全數槓龜，被視為最大遺珠，而同樣入圍6項的張惠妹（阿妹）也僅抱回1獎。評審團主席陳子鴻表示，陳奕迅在歌王勝出的原因是評審都覺得他的唱腔游刃有餘，「聽起來很輕鬆，但其實他的音樂融合性有難度。」也肯定JJ和宋念宇（小宇）都表現得很好，「只能說對手太強了。」

本屆歌王在第一輪投票中陳奕迅就以14票壓倒性勝出，陳子鴻表示，陳奕迅唱法很舒服，「他很會唱，技巧很好，但又不覺得他展技。」歌后也僅一輪就得出結果，徐佳瑩（Lala）也是以游刃有餘又細膩打動人的唱腔，充分將每首歌做出不同詮釋，拿下11票順利鍍金。

今年年度專輯獎競爭最是激烈，Lala、陳奕迅、鄭興及茄子蛋樂團歷經3輪投票，最後才由陳奕迅的《C’mon In～》取得15票出線，陳子鴻表示，年度專輯要考量更多，從編曲到歌手表現都要在水準之上，因此經多番討論才得出結論，被他戲稱是最「盧」的獎。

而徐佳瑩和陳奕迅在國語專輯獎也經過激烈的廝殺，最後在第2輪投票中，徐佳瑩《心裡學》獲得10票，以1票之差險勝陳奕迅。最終今年金曲獎流行類並未產生一面倒拿獎的現象，由陳奕迅、徐佳瑩、茄子蛋及盧廣仲各拿2項平均獲獎。

袁永興辭複審評審

但頒獎典禮前，身為評審的袁永興在網路評論阿妹專輯「有嚴重失誤」，引發歌后早洩疑雲，陳子鴻昨表示，袁永興3天前主動請辭複審評審，只擔任初審評審；典禮當天決審時，他詢問評審阿妹是否真有嚴重失誤，「在場沒人否定阿妹，有嚴重失誤就不會入圍啦！」但阿妹粉絲想必仍會替她抱不平，對此陳子鴻也說，他們已盡力彌補，且Lala和阿妹的得票數也有差距，並非只差1票。

(中國時報)