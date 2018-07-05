吸人氣 文心秀泰廣場 帶動八期商機

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市商場崛起，如八期秀泰生活台中文心店，已串連好市多、迪卡儂等，帶動八期商機。

八期秀泰生活台中文心店號稱擁有中南部最大「超級巨幕廳」以及全台最奢華「柏晶廳」日前開幕，已吸引了眾多人潮。

文心秀泰廣場占地2.4萬坪，全館規劃為結合購物、美食、藝文、電影的大型複合式商場，豐富、多元的百貨機能，更能滿足周邊居民的民生需求。鄰近秀泰生活台中文心店，享捷運、公園、商城、學區等機能優勢的新成屋遠雄「文心匯」、聚合發「湖心泊」以及預售案同興協記「見山」個案，就特別受到自住客青睞。

至於十一期洲際商圈則被視為台版的東京巨蛋，結合運動、休閒、餐飲等新消費型態，將成為下一個最受矚目的商圈。

位於洲際棒球場首排的永福地產「洲際W」，業者六月初組隊遠赴東京，參訪東京巨蛋周邊商圈發展，以及實地觀摩當地大樓型社區，希望循東京巨蛋周邊住宅與商圈共生模式，為「洲際w」個案打造專屬特色。

十一期重劃區近期也吸引龍寶、惠宇、國泰、永福、大毅等知名建商進駐推案。

洲際商圈前後有十多處公園，距捷運站點車程只需十分鐘，未來將有連接台中港、台中國際機場等地點的雙港輕軌，南來北往相當便利，目前個案開價均在3字頭，成為首購、首換購屋新興區。

目前此區推案包括大毅建設新案位於山西路與山西中街，規劃2-3房、30-40坪，每坪開價3字頭起跳。

位於823公園首排的惠宇新案「PARK 23」，產品規劃60-80坪、開價35-40萬元；區域人氣預售案永福地產「洲際W」，規劃2-4房、27-45坪，開價27-30萬元，不僅均一價、打卡團購再折扣手法吸晴，即將推出線上購屋下訂服務更是房產首創。

(中國時報)