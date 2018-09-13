日「慰安婦的真實國民運動」道歉

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中國時報
／東京12日電

做勢踹台南慰安婦像的日人藤井實彥所屬的「慰安婦的真實國民運動」，會長加瀨英明12日在臉書上發表聲明，指該協會判斷藤井明顯有看似踢慰安婦像的舉動，對於造成台灣民眾的不悅由衷致歉。

聲明分3點說明：第一，「慰安婦的真實國民運動」是為了遏止無事實根據、侮辱日本的慰安婦相關資訊在全世界蔓延，展開各種活動。這次活動是對設立慰安婦像的國民黨台南市黨部提出質疑。該像說明板上寫著「1937年12月以後，日軍在亞太各地設立『慰安所』，以欺騙、脅迫、綁架等方式，強徵占領區的年輕女性為『慰安婦』供日軍姦淫，據說受害的女性約20萬至40萬人。台灣至少有1200名受害者」等偏離事實的文句，此一記載導致重大誤解，恐損及日台友好關係。

第二，赴台遞交質問書的該會幹事藤井實彥被國內外媒體報導「腳踹台灣慰安婦像」。該會為了調查實情，仔細觀察了網上的影片和圖像等，也詢問了藤井本人當時的情況。該會的結論是，藤井很明顯有踢慰安婦像的舉動，從客觀角度來看，確實做出讓人感到不悅的不當行動，有損作為日本人的品味，是違反國際禮儀的行為。派他為代表的該會也難辭其咎，向因此事造成不悅的台灣民眾由衷致歉。

第三，藤井本人已於9月11日辭去該會幹事之職。該會最擔憂的是，因這次事件損及日台的友情，今後將抱持誠意的對應，盼能恢復信賴。此外，有關上述的公開質問書所提慰安婦像寫的內容真假，盼今後能有明確的答案，希望國民黨台南市黨部回答。

(中國時報)

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