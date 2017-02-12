馬來西亞旅遊業者拜會高市觀光局 合作拚觀光

馬來西亞旅遊業者拜會高市觀光局雙方期待合作盼觀光。（柯宗緯翻攝）

馬來西亞旅遊業者拜會高市觀光局雙方期待合作盼觀光。（柯宗緯翻攝）

落實新南向政策再邁進！高雄市政府觀光局繼去(2016)年組團前往新馬推廣推廣與拜會相關單位後，上週五(2/10)接待來自馬來西亞檳城的業者代表，局長曾姿雯表示，高雄一直致力推廣友善穆斯林環境，不但因應馬來西亞宗教文化需求，整合清真寺、Halal認證國際飯店，推出主題行程外，也積極爭取中央對於南向國家的免簽政策，相談甚歡，促成與在地觀光單位MOU簽署，共拓市場旅客互送之共識。

適逢2017高雄燈會藝術節，期間馬來西亞檳城業者代表不但體驗燈河樂趣外，也應邀一起感受大港煙火的震撼。此行拜會，除了了解雙方的旅遊元素，實際體驗節慶活動外，更重要的是為了雙方的觀光交流洽談進一步的合作，席間更是對高雄與統一超商共推的類i-center(愛問路)為旅客所營造的友善旅遊環境更是讚賞。

業者代表檳城環球旅遊機構執行長黃茁原表示，向來以美食、古蹟、文化觀光聞名的檳城，也盛行遊艇產業，位於檳島市的Swettenham Pier Cruise Terminal碼頭轉運站更是著名觀光景點。此次交流深覺高雄近年來也積極發展郵輪觀光、單車旅遊、文創、會展等，二個城市有許多相似的文化背景、宗教信仰等，相信未來絕對有許多合作與學習的機會。

曾姿雯指出，去年東南亞來台旅客約165萬人次，其中，東南亞來台旅客馬來西亞約47萬、約占30%，為來台主力，是值得高雄積極爭取的東南亞客源市場，除此之外，觀光局早在前(2015)年就已在東南亞市場佈局，不但連二年前往越南舉辦觀光推廣會外，去(2016)年還推出獎勵旅行業者計畫，同時也與臺灣越僑協會合作，鼓勵高雄新移民姊妹參加「導遊輔導考證班」，共34位取得認證。

此行拜會，除達成未來共拓旅遊市場，促成簽署官方觀光MOU共識外，同時也致贈代表圓滿的美濃客家傘與宋江陣藝杯組，以文化相交，期待未來更密切合作交流，讓馬來西亞民眾體驗南臺灣熱情風光，高雄絕對是東南亞旅客在臺灣首選旅行城市。

(中時)