拍扁麵包師求助 洪秀柱：清官難斷家務事
拍扁麵包師黃士福與乾姐王友蘭因財務糾紛鬧上法院，不僅隔空互嗆，黃還向國民黨主席洪秀柱求助，請她出面調解。但洪秀柱23日接受媒體訪問時，面露難色說：「什麼事情都要我親自去，好像比較...」她表示有請市黨部了解，但清官難斷家務事，讓黃士福與乾姐自己處理比較好。
黃士福原本與王友蘭合夥開麵包店，當時黃還感謝乾姐在他落魄時伸出援手，不料後來爆發黃向網友要求捐款，兩人漸行漸遠，王友蘭辭退黃士福，並因黃指她侵吞款項，她氣得向法院提告黃士福誹謗。
黃士福日前接受媒體訪問，隔空向洪秀柱喊話，表示王友蘭是國民黨中央委員，盼黨主席出面替他主持公道。
洪秀柱今天中午南下高雄，出席政戰校友新春團拜餐會前，接受媒體訪問表示，大家都很關心黃士福，2個多星期前，傳出黃向網友要求捐款，當時她親自打電話安慰，黃士福還不斷誇讚王友蘭很挺他。
洪秀柱說，國民黨高雄市黨部會盡力協助，但很多私人糾紛，黨並不清楚，清官難斷家務事，還是讓他們自己處理會比較好。
(中時)
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