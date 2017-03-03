陸國家旅遊局出手 警告赴韓旅遊

韓國首爾明洞購物區的街道上掛出歡迎陸客的簡體字條幅。（圖取自新華社）

薩德入韓惹火中國。（圖取自環球網）

南韓因配合美國決定部署「薩德」飛彈系統惹火中國，在大陸官媒號召全面抵制韓國之際。3日，大陸國家旅遊局發布公告，要求民眾赴韓旅遊要慎選目的地，注意風險。韓媒稱，此舉將重創南韓觀光業。

大陸國家旅遊局旅遊促進與國際合作司發文稱，最近一個時期，中國公民入境韓國濟州島受阻事件急劇增多，部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長，引起輿論和社會各界廣泛關注。國家旅遊局對此高度重視，先後在京約見了韓國駐華大使館、韓國文化院、韓國文化體育觀光部駐華機構官員，就相關問題提出了嚴正交涉。

公告稱，國家旅遊局提醒中國公民，清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。赴韓旅遊須於行前認真、全面了解韓國入境政策，並根據要求準備好相關材料。如遇緊急情況、受到不公正對待或發生糾紛，可及時與我（中國）駐當地使領館聯繫，並收集和保存相關證據，以便日後通過投訴或司法途徑解決。

韓聯社報導，中國反對南韓部署薩德的措施持續升級。大陸國家旅遊局2召日集北京多間旅行社，以口頭方式禁止在分店及網站銷售所有南韓旅遊產品，包括旅行團及自由行套餐。中國政府計畫把「韓國旅遊禁令」範圍從北京逐漸擴大至中國全境。

根據中國官方的上述要求，除了跟團旅遊產品被禁售之外，通過旅行社的自由行產品也一律被禁。據韓方業者推算，赴韓中國遊客中散客比例約為60%，其餘40%是團體遊客。散客中也有一半以上通過旅行社訪韓。因此，中國政府禁止銷售韓國旅遊產品後，赴韓旅遊的中國遊客有可能銳減60-70%。

對此，韓國觀光公社（旅遊發展局）一位負責人表示，要看市場趨勢的變化，現在還很難預測前景。韓國旅遊行業也持謹慎態度，稱要繼續觀望。

韓國一旅行社負責人表示，韓國政府宣佈在韓部署薩德後，赴韓旅遊的中國團體遊客不斷減少，但得益於散客的增加，赴韓中國遊客不減反增。韓國政府也正在密切關注市場動向，文化體育觀光部一位負責人表示，正在討論應對方案。

(中時電子報)