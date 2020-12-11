引擎製造商勞斯萊斯維持明年現金流轉正面的財測，然而下修了今年預測，並警告展望依舊充滿挑戰。

該波音787和空巴A350s引擎動力供應商表示，疫情期間受到旅遊下滑的衝擊，公司在11月向股東籌資20億英鎊(約27億美元)，並舉債30億英鎊，以協助公司生存。

在周五提交的交易文件中，勞斯萊斯還下調了今年現金流出的財測，預期為42億英鎊，劣於先前預測的40億英鎊。

該公司表示第二波疫情影響，引擎飛行時數的復甦放緩。今年前11個月，引擎飛行時數約為去年同期的42%；而該公司10月預期全年引擎飛行時數應為去年同期的45%。

勞斯萊斯周五表示，為應付疫情傷害，計畫賣掉20億英鎊的資產，以支應債務，並正在進行13億英鎊的成本刪減工作。

這些包括砍去9000個工作職位，關閉部分工廠，以因應引擎飛行使用的減少。公司並指出，至今年底，將先有5500個工作被刪去。

(時報資訊)