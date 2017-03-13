人間條件6登場 主要演員現身宣傳

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吳念真舞台劇作品《人間條件6：未來的主人翁》說出「三明治世代」辛酸，引發觀眾共鳴，13日主要演員一同出席宣傳。 (王英豪攝)

恐婚、不孕、低薪、高學歷低成就、長照壓力，吳念真舞台劇作品《人間條件6：未來的主人翁》，說出上有父母、下有子女的「三明治世代」辛酸，引發觀眾共鳴，13日主要演員一同出席宣傳。

(中時)