楊泮池不續任 台大學生會長呂姿燕：等於認同外界不實指控

台大校長楊泮池今日在校務會議上，哽咽請求6月任期屆滿後，不再續任校長，為台大學術倫理事件負起行政責任，但校務會議代表認為，應該召開專案校務會議處理校長不續任案，並給予校長完整說明的機會，台大學生會長呂姿燕也認為，此時不續任，等於認同外界不實指控，行政責任也不該無限上綱。

校務會議代表、台大教授吳瑞北認為，一直以來台大和校長都沒有完整的說明機會，應該以專案校務會議處理此案，時間點就在教育部和科技部公佈調查結果後召開，決定是否接受校長的不續任案。

台大學生會會長呂姿燕表示，如若校長現下決定不再續任，反而是認可了外界對於本次事件的種種虛實解讀，在仍審查中的案件，行政責任在本事件調查結束前不應無限上綱，這不僅損害校長自身名譽、更是造成對臺大聲望的二次嚴重傷害。

因此，呂姿燕說，希望相關委員會建立機制來處理本次事件，而校長更應該負起本次事件的責任，領導和導正台大，甚至是國內整個學術倫理領域的風氣，不僅是樹立典範、建立制度，更應該肩負責任陪台大度過這個風雨飄搖的時期，再行思慮這個不續任的決定。

(中時)