方志友關懷慢飛天使 為伊甸募經費

伊甸公益大使方志友（左）得知慢飛天使小熊的故事，22日特地到高雄，為小熊及小熊媽媽打氣。（曹明正攝）

4歲小男童小熊罹患多囊性腦質軟化症，發病時連握湯匙、抬頭都倍感吃力，已身為人母的方志友得知，22日趁新戲宣傳空檔，特地抽空到高雄，對小熊媽媽獻上鮮花及擁抱，身為伊甸公益大使的她也邀請各界幫助慢飛天使。

慢飛天使家庭的療育教育費、醫療費，每月可支配所得常常捉襟見肘，長期投入公益的方志友得知小熊的故事，今獻花小熊媽媽，還說真的很偉大，她認為做公益不嫌麻煩，能盡一份力何樂而不為，籲請各界關心慢飛天使。

伊甸社會福利基金會籌募遲緩兒早期療育基金，今年4月原計畫籌募250萬元，不過迄今捐款只有一半，為幫助更多在隱形角落的慢飛天使，4月29日將在高雄鳳山舉辦「相信有愛、慢飛無礙」公益餐會，請企業、大眾認購餐券。

(中時)