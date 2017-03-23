國會恐攻案 英警方今逮捕7名嫌疑犯

倫敦恐攻發生後，加強巡邏與封鎖的英國警方。（圖/美聯社）

據英國BBC新聞報導，英國反恐部門副主管羅利（Mark Rowley）表示，台北時間今日凌晨發生西敏寺（Westminster）國會大廈恐攻案後，警方派出數百名警探尋線前往6個不同地點搜查，最新的消息是，已經逮捕7名嫌犯歸案。這起造成4死多人受傷的恐怖攻擊事件，再一次挑起歐洲緊繃的神經。首相梅伊（Theresa May）第一時間召開內閣會議，並強力譴責涉案的團體，並期望英國民眾能團結一致。倫敦警方亦不敢大意，全面加強週邊地區的安全巡邏與防備。

對此恐怖攻擊事件，羅利告訴在場記者，「我們推斷這場悲劇，與極端伊斯蘭恐怖組織有關，警方目前已經鎖定這批兇嫌的身份資料與相關背景。」這是繼2005年之後倫敦再次面臨恐怖攻擊，當年倫敦地鐵遭放置炸彈，那場爆炸造成52死、700多人輕重傷，讓英國民眾一度陷入恐慌當中。凌晨攻擊發生後，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）告訴市民與到訪的國際旅客，不要被恐怖主義嚇到，市府將增派警力加強巡邏，保障大家的人身財產安全。

英國首相梅伊於恐攻後第一時間於唐寧街官邸外發表談話。（圖/美聯社）

在大笨鐘前荷槍實彈的英國倫敦警方。（圖/美聯社）

台北時間今日凌晨發生的英國國會恐攻事件，警方今逮捕7名嫌犯。（圖/美聯社）

事件發生後，各國元首紛紛致電表達關心，包含德國總理梅克爾（Angela Merkel）、美國總統川普（Donald Trump）、大陸國家主席習近平和土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），都表達對死傷者的關切，並嚴正譴責極端組織的錯誤作為。大陸外交部發言人華春瑩方才表示，經大使館確認，本次倫敦恐攻事件中，有一名中國籍遊客受到輕傷，目前已無大礙。

(中時電子報)