國會恐攻案 英警方今逮捕7名嫌疑犯
據英國BBC新聞報導，英國反恐部門副主管羅利（Mark Rowley）表示，台北時間今日凌晨發生西敏寺（Westminster）國會大廈恐攻案後，警方派出數百名警探尋線前往6個不同地點搜查，最新的消息是，已經逮捕7名嫌犯歸案。這起造成4死多人受傷的恐怖攻擊事件，再一次挑起歐洲緊繃的神經。首相梅伊（Theresa May）第一時間召開內閣會議，並強力譴責涉案的團體，並期望英國民眾能團結一致。倫敦警方亦不敢大意，全面加強週邊地區的安全巡邏與防備。
對此恐怖攻擊事件，羅利告訴在場記者，「我們推斷這場悲劇，與極端伊斯蘭恐怖組織有關，警方目前已經鎖定這批兇嫌的身份資料與相關背景。」這是繼2005年之後倫敦再次面臨恐怖攻擊，當年倫敦地鐵遭放置炸彈，那場爆炸造成52死、700多人輕重傷，讓英國民眾一度陷入恐慌當中。凌晨攻擊發生後，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）告訴市民與到訪的國際旅客，不要被恐怖主義嚇到，市府將增派警力加強巡邏，保障大家的人身財產安全。
事件發生後，各國元首紛紛致電表達關心，包含德國總理梅克爾（Angela Merkel）、美國總統川普（Donald Trump）、大陸國家主席習近平和土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），都表達對死傷者的關切，並嚴正譴責極端組織的錯誤作為。大陸外交部發言人華春瑩方才表示，經大使館確認，本次倫敦恐攻事件中，有一名中國籍遊客受到輕傷，目前已無大礙。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。