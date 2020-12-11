警方下午逮回林姓女竊盜通緝犯。(曹婷婷攝)

有網友10日在臉書台南爆料公社等社團張貼到永康區中華路與大橋二街口店家購物，掛在機車上的物品遭竊，永康警分局大橋派出所警員劉耿銘見影片行竊女子似曾相識，回想3年前曾處理林女酒醉鬧事，漏夜調查，今下午隨即逮捕林女。林女坦言行竊但訝異竟這麼快被抓到，由於林女亦涉竊盜通緝，併案依法移送偵辦。

警方指出，12月10日下午4時多，有民眾前往本轄中華路賣場購物完後，發現掛在機車上剛購買的中藥材遭竊，向店家調閱監視器畫面發現是1名女子所為，張貼至網路上提醒民眾注意。

永康警分局網路巡邏發現後，雖尚未接獲相關報案但已經早一步主動展開調查，大橋派出所員警劉耿銘憑著對行竊女子的依稀記憶，徹夜追查，順利揪出竊嫌。警方表示，這起案件尚無人報案，抓到人候，也主動留言呼籲被害者前來報案，被害人今日下午到大橋派出所完成報案，驚訝警方效率之快，迅速逮到人。

揪出竊賊身分的大橋派出所警員劉耿銘，3年前還在派出所實習時，曾跟著學長處理過林女酒醉鬧事案件，從影片中聯想可能是誰，火速掌握竊嫌身分，發現竊盜通緝犯林姓女子涉嫌重大，今下午在中華路某出租套房查獲逮捕到案，訊後依竊盜通緝等罪嫌，移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

(中時 )