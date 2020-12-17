台南藝術大學3年級高姓女大生17日中午騎車趕赴安平區的校外活動，卻在觀海橋走錯路南往北騎，疑似急著迴轉，在安明路與生態街口未兩段式就左轉，遭內側直行小貨車攔腰撞上，高女遭撞飛數公尺，下午急救後宣告不治。

高女年僅20歲，家住台中市，就讀台南藝術大學，17日在安平區有校外活動，她騎車前往，卻不熟路況，在觀海橋南往北騎。

高女發現走錯路，在安明路與生態街口疑似急著迴轉，未依照兩段式就直接左轉，同向內側直行的小貨車駕駛23歲劉姓男子見狀已剎車不及，攔腰撞上高女，連人帶車噴飛近10公尺，貨車撞擊後失控翻車向前滑行，偏離車道撞上安全島。

駕車的劉男有繫安全帶，爬出車外時僅輕傷，騎車的高女雖有戴安全帽，卻未如此幸運，第一時間就失去意識，經送醫急救後，下午宣告不治身亡。

車禍發生後，安明路交通因事故一度癱瘓，晚間狀況已經排除，交通恢復順暢。警方表示，劉男酒測值為0，高女則傷勢太重無法檢測酒精濃度，初步研判高女未依規定兩段式左轉、劉男則在路口未減速、未注意車前狀況導致車禍。

(中時 )