替代役煎鍋貼、顧超商？李茂生酸：找來當定期法官

內政部所公布的產業訓儲替代役員額核配總表中，超商、鍋貼店都在其中，讓台大教授李茂生大酸，不如找替代役來當定期法官。(資料照片/鄧博仁攝)

內政部近日公布106年度產業訓儲替代役員額核配總表，超商、餐廳、計程車隊也獲得配員額，引起社會質疑，台大教授李茂生也在臉書上大酸，不如找替代役來當定期法官、定期檢察官來解決刑事司法人力不足的問題。

產業訓儲替代役制度是在104年三讀通過，除了役期綁定3年的低薪引人詬病外，這次公布的員額核配總表含括統一超商、四海遊龍、瓦城餐廳、大都會衛星車隊等，更讓人不禁懷疑政府是否濫用替代役人力、圖利財團。

李茂生就在臉書上揶揄，不如找替代役來當定期法官，除了嚴重犯罪的案件交由陪審制，剩下的都交給替代役，正職的法官僅需對這些定期法官的判決文為檢核工作即可。下一步也可以開始採用替代役定期檢察官，並要求他們針對95%的案件與律師進行認罪協商，以減輕替代役定期法官的工作負擔。

李茂生說，因為性平問題，女生也要當替代役，但他也大酸「其實替代役絕對不是渣渣啦，他們連鍋貼都會煎的，女生也不要這麼抗拒去當替代役。」

李茂生所提到的定期法官，是近期在司法改革國是會議中所作成決議，希望引進律師、法律學者等作為「定期法官」或「兼職法官」，以解決法官人力不足的問題，不過這個決議也被質疑有利益衝突或專業度上的問題。

(中時電子報)