金馬慶功宴-《怪胎》+《親愛的房客》。（吳松翰攝）

第57屆金馬獎頒獎典禮圓滿結束，金馬主席李安依照去年慣例，今年依舊到各個慶功宴與影人們交流，22日凌晨他來到《親愛的房客》與《怪胎》合辦的慶功宴，與兩部片的演員、導演一起分享電影經驗。李安對《親愛的房客》導演鄭有傑說：「看你拍片，就知道是演員當導演。」並自曝當年在美國因不會說英文，無法當演員，才轉而成為導演，更讚本屆金馬獎「非常感動與特別」。

李安坦言受疫情影響，他還不太習慣跟大家在一起，問及明年是否還能在金馬碰面？他笑回：「應該會吧。」並表示目前還沒有返美計畫。而陳淑芳奪下影后與最佳女配雙料大獎，她22日凌晨先到《孤味》慶功宴，隨即趕赴《親愛的房客》，李安讚她是好演員，不僅把戲演得很好是藝專（現國立台灣藝術大學）之光，更笑稱自己從小看她演出，沒想到陳淑芳不以為意反而大方表示：「也可以這麼說，我19歲開始拍戲。」

廖明毅（左起）、法蘭、莫子儀、白潤音、李安、陳淑芳、鄭有傑、林柏宏、姚淳耀開心同框。（吳松翰攝）

李安不只與陳淑芳、《怪胎》導演廖明毅同為藝專前後輩，他曝歸亞蕾也是藝專第四屆畢業生，「我第一次見到她的時候，叫她歸阿姨，把她氣死了，因為她跟我媽媽都是老師，我從小看到她，其實她只教了一學期還是一年，後來就去演《煙雨濛濛》了」。陳淑芳聞言大笑，李安對於她雙料獲獎也祝賀：「今天很替妳高興，全世界影展我跑很多，沒看過女主角、女配角像妳這樣獨霸的。」

李安導演（中）鼓勵廖明毅導演（左）等台灣電影後輩。（吳松翰攝）

(中時 )