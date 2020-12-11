中國唐朝經濟繁榮，民間風氣開明，但隨著安史之亂爆發後，也開始走向衰敗，是唐朝由盛而衰的轉捩點，造成唐代藩鎮割據。而唐朝第16位皇帝唐宣宗李忱，面對如此亂世仍一心想治理好朝政，不過在他登基前，曾經都不被眾人看好，甚至還經常遭人嘲弄，忍辱還裝傻了20幾年，才終於當上皇帝。

綜合陸媒報導，唐宣宗是唐憲宗的第13個兒子，其母親鄭氏原本是鎮海節度使李錡的侍妾，但李錡謀反失敗後，被送進宮中當郭貴妃的婢女，之後被唐憲宗臨幸，因此生下兒子李忱，封為光王，是唐敬宗、唐文宗、唐武宗的叔父，由於母親是宮女，地位較低，因此平時他沉默寡言，其他宗室認為他個性愚鈍，便經常作弄他。

唐文宗皇帝曾宴請諸王，期間李忱也到場，席間眾人開心玩樂，唯有李忱一人默不作聲，而唐文宗發現後便決定戲弄他，便向席間的賓客表示，若能讓光王叔開口說話就有重賞，因此諸王們便湧了上去，對他各種戲謔挑逗，但李忱始終不發一語，逗得眾人哈哈大笑，唯有李炎也就是後來的唐武宗，不這麼認為，反倒覺得皇叔對外物不為所動，肯定城府很深。

唐武宗李炎登基後，認為李忱未來將會是威脅，因此有意想將他除掉，命人故意把他推入水或推下馬，甚至還扔進糞坑，有野史曾記載，李忱為了躲避迫害，曾一度出家為僧，法名瓊俊，直到會昌六年(公元846年)三月，唐武宗李炎病危且兒子還年幼，宦官仇公武、馬元贄便幫助李忱上位，立他為「皇太叔」監管朝政，原以為他是一個聽話又好控制的皇帝。

未料待唐武宗駕崩，唐宣宗李忱正式即位後，一改過去愚鈍的樣子，不僅神色威嚴，舉止間沉著有力，不僅貶謫李德裕，還結束牛李黨爭，這時宦官等眾人才知道，原來他過去一直都在裝傻、隱忍，儘管當時朝政腐敗、官吏貪污，但宣宗勤儉治國，削弱宦官的勢力，使晚唐出現「中興」的小康局面，在歷史上稱做「大中之治」，李忱也被譽為「小太宗」。

不僅如此，唐宣宗還趁吐蕃、回紇衰微，加上張議潮的歸義軍起事反吐蕃，不僅出兵收復河湟，安定塞北，還一度奪回丟失多年的河西走廊，不過唐宣宗晚年追求長生，因此也疏於政事，導致宦官權勢緩緩復興，大中十三年（859年）八月因服丹藥中毒駕崩，時年49歲，而唐懿宗登基後，朝政也又再次落入宦官手中。