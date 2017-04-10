大地酒店感恩母親節 五月泡湯＋用餐有優惠

大地酒店花漾套餐(業者提供)

大地酒店獨立湯屋(業者提供)

大地酒店大眾風呂(業者提供)

大地酒店_香氛SPA(業者提供)

溫馨五月是屬於母親的月分，今年想獻上什麼樣的禮物？享用一頓美食外加泡個美人湯是不錯的選擇。

北投大地酒店自5月1日至5月31日期間，推出「花漾幸福月」專案，凡加入大地酒店LINE@之友並出示優惠畫面，就能以每人優惠價 1,988元享用大眾風呂以及花漾套餐(原價3,680元)。兩人同行可以兩人優惠價3,888元(原價6,560元)，升等獨立湯屋+雙人花漾套餐。

大地酒店溫泉為白磺泉，據說有消除疲勞、改善神經痛、經痛、肌肉痛、腰痛的效果。本次推出的花漾套餐為喜歡廳主廚葉銘富特製低油、低卡的健康美味套餐，每客1,880元+10%，套餐包含「花語呢喃手工麵包」、開胃小品「瑰麗佳人」、「月下美人曇花炙燒干貝」、「出水芙蓉慢燉南瓜濃湯」、「詩情花意迷迭鴨胸甜菜燉飯」、主餐「洛神花嫩煎小羊襯晚香」或「番紅花鮭魚之芙蘿拉」二選一、「花漾甜心」及「粉櫻之約荔枝凍齡茶」。

主餐「洛神花嫩煎小羊襯晚香」及「番紅花鮭魚芙蘿拉」皆以低溫烹調(sous vide)方式，讓美味無負擔，整體擺盤也相當精緻優雅。為歡慶母親節，5月12日至5月14日，享用「花漾套餐」加價100元，可享主餐升等「美國頂級肋眼牛排」或「酥煎帶鱗馬頭搭大明蝦」及特製甜點。

(中時)