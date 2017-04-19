立體拼布創作媽祖神像 找材料如神助
台中市民蔡幸蓁自學拼布創作近20年，今年發願要做一尊拼布媽祖，擲筊獲得首肯後，花兩個多月時間製作，光是找齊材料就花了一番功夫，這次趁著19日媽祖生日這天首度曝光，預計在周六、日於媽祖婆網站站本部展出，歡迎信徒回娘家時可以繞道欣賞。
蔡幸蓁11歲時母親因車禍過世，童年歷經許多磨練與滄桑，5年前因緣際會到白沙屯與媽祖婆結緣，從此心靈有所寄託，今年初福至心靈想用自己的專長嘗試做一尊拼布神像，從此陪伴左右。
她說，拼布多半以平面呈現，一開始想法也很單純，豈料開始動工後，發現平面無法達到她想要的樣子，加上靈感一來她開始嘗試立體拼布，全程幾乎都是自學研究。
「最神奇的是找材料」，蔡幸蓁創作過程屢屢遇到挫折與瓶頸，因為后冠、后袍等需要精緻的珠花和亮片，布料選擇也一再改變，每當找不到素材時，她會向媽祖婆祈禱尋求指引，「有時候順路去書局就意外找到適合的材料」。
她結合拼貼、縫紉、繪畫等技法，將媽祖莊嚴慈悲的樣貌成功以拼布方式呈現，也選在農曆媽祖生這天回到白沙屯，預計本周六、日展出，當天也會分享她的創作心路歷程，邀信徒一同參與。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。