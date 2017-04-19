立體拼布創作媽祖神像 找材料如神助

蔡幸蓁首次嘗試立體拼布製作神像，在巧手拼貼縫紉下，完美呈現神像的莊嚴慈悲。（江詩筑攝）

台中市民蔡幸蓁自學拼布創作近20年，今年發願要做一尊拼布媽祖，擲筊獲得首肯後，花兩個多月時間製作，光是找齊材料就花了一番功夫，這次趁著19日媽祖生日這天首度曝光，預計在周六、日於媽祖婆網站站本部展出，歡迎信徒回娘家時可以繞道欣賞。

蔡幸蓁11歲時母親因車禍過世，童年歷經許多磨練與滄桑，5年前因緣際會到白沙屯與媽祖婆結緣，從此心靈有所寄託，今年初福至心靈想用自己的專長嘗試做一尊拼布神像，從此陪伴左右。

她說，拼布多半以平面呈現，一開始想法也很單純，豈料開始動工後，發現平面無法達到她想要的樣子，加上靈感一來她開始嘗試立體拼布，全程幾乎都是自學研究。

「最神奇的是找材料」，蔡幸蓁創作過程屢屢遇到挫折與瓶頸，因為后冠、后袍等需要精緻的珠花和亮片，布料選擇也一再改變，每當找不到素材時，她會向媽祖婆祈禱尋求指引，「有時候順路去書局就意外找到適合的材料」。

她結合拼貼、縫紉、繪畫等技法，將媽祖莊嚴慈悲的樣貌成功以拼布方式呈現，也選在農曆媽祖生這天回到白沙屯，預計本周六、日展出，當天也會分享她的創作心路歷程，邀信徒一同參與。

(中時)