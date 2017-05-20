賽格威火球壓制 桃猿5局4比0領先富邦

桃猿洋投賽格威今面對富邦悍將，前5局僅被敲2支安打。(資料照 圖：取材中華職棒聯盟官網)

Lamigo桃猿今與富邦悍將在桃園棒球場繼續交手，桃猿洋投賽格威，前5局精彩壓制住富邦打線，加上3到5局打線都靠著安打串聯攻下分數，5局結束取得4比0領先。

賽格威今面對富邦悍將，前5局最快球速來到152公里，前4局僅讓富邦靠著1次保送站上壘包，雖然第5局連續遭到高國麟與方克偉敲出安打，但也精采靠著三振化解危機。

打線部分，桃猿第3局開始展開攻勢，靠著保送過後，郭嚴文與王柏融的接連安打先馳得點，第4局陳俊秀率先擊出2壘安打，鍾承祐與林智平也都適時補上安打，再添2分，第5局又靠著兩支安打再攻1分，取得4比0領先。

(中時電子報)