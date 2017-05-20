賽格威火球壓制 桃猿5局4比0領先富邦
Lamigo桃猿今與富邦悍將在桃園棒球場繼續交手，桃猿洋投賽格威，前5局精彩壓制住富邦打線，加上3到5局打線都靠著安打串聯攻下分數，5局結束取得4比0領先。
賽格威今面對富邦悍將，前5局最快球速來到152公里，前4局僅讓富邦靠著1次保送站上壘包，雖然第5局連續遭到高國麟與方克偉敲出安打，但也精采靠著三振化解危機。
打線部分，桃猿第3局開始展開攻勢，靠著保送過後，郭嚴文與王柏融的接連安打先馳得點，第4局陳俊秀率先擊出2壘安打，鍾承祐與林智平也都適時補上安打，再添2分，第5局又靠著兩支安打再攻1分，取得4比0領先。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。