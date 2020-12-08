中職今（8）日召開領隊會議，確定明年新球季將在3月13日（周六）進行開幕戰，由今年總冠軍統一獅隊在台南主場迎戰中信兄弟。由於明年加入味全龍，變成5隊，一日最多兩戰就會有一隊輪空，至於明年味全龍的第一場主場賽事是3月底在天母球場。

而在明年度的選秀權方面，新軍味全龍希望能像去年、今年一樣順序在前，但先前的領隊吳德威已同意用抽籤的方式解決，不過目前的代理領隊任中傑拒絕接受，後來就由聯盟代抽，結果抽到5號，變成最後一個順位選秀。明年的選秀順位確定為：富邦悍將、統一獅、樂天桃猿、中信兄弟、味全龍。

味全代理領隊任中傑大為不悅，認為中職對新球團太不友善，連續兩年擴編選秀花了一大筆錢，但是看各隊交出來的名單，不是年紀太老就是實力太差，龍隊能夠選到的好手實在太少，這種辦法實在太不合理，味全等於一隊要對抗其他4隊，聯盟不能一直要求味全顧全大局，「味全已經顧全大局很久了，所以我拒絕抽籤。」

對於味全龍的抱怨，吳志揚則表示，這些辦法都是經過5個球團共同討論後決定，已經定案的事就必須遵守，不能臨時要求變更，一切要依照制度來實施。何況經過兩年的首輪第一位順位以及特別選秀優惠，還有相關的輔助措施定，味全龍應該已經擁有不錯的實力，接下來就依照規定來走才恰當。

(中時 )