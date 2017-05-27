真假鮑魚怎麼分 大廚：「這種口感」有差別

鮑魚是許多老饕的心頭好；此為真鮑烹調而成的嫩煎鮑魚。（報系資料照／姚舜攝）

鮑魚是相當高檔的食材，市面上因而出現不少假貨，最常見的是把螺肉加上鮑魚汁調味，另種則是將魷魚加工。香港怡東酒店中菜行政總廚黃永強指出，要分辨真假鮑，從購買時供應商的處理方式，到其外型和口感，都可用來判斷。

黃永強告訴香港《蘋果日報》，供應商賣鮑魚時不太會切片，尤其是昂貴的乾鮑，因為切片後可能會影響價格，也比較不容易辨別真偽。

而餐廳把鮑魚買來後，若要切片烹調，黃永強表示，通常會選用一至三頭鮑，由於使用的鮑魚較大，所以切片後也會比螺肉來得大與渾圓；而真鮑吃起來，口感滑嫩有嚼勁，螺肉則少了後者。

不過，雖然螺肉和魷魚常被拿來當成假鮑，但營養師吳瀟娜提醒，對有高血壓的人來說，以這兩項來代替真鮑，對身體會比較好，因為天然鮑魚跟螺肉相比，鈉含量要高出一倍。

(中時電子報)