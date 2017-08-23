世大運毆警黑衣男逮到了 也是反年改成員

網友在世大運開幕式場外目擊，當晚毆打劉姓巡佐的，除被逮的顏才仁，還有戴口罩的黑衣男（右）也揮拳。警方證實該男涉案，積極追查中。（摘自臉書）

「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁(中)涉嫌出手攻擊員警，21日遭拘提移送台北地檢署。(蕭博文攝)

李姓男子遭帶回萬華分局。（警方提供）

世大運開幕當晚，除了「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁外，還有另一名黑衣男也出手毆警，警方昨深夜11時許，前往住在高雄鳳山找人，在今日清晨4時將該名李姓男子帶回萬華分局偵訊。

上週六世大運開幕當晚，反年改團體滋擾除開幕式進行，與維安員警發生衝突，甚至有人出手毆警。「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁已於21日因涉犯強制、公然聚眾妨害公務、傷害等罪，以10萬交保。

另名戴鴨舌帽、墨鏡、口罩的黑衣男，也趁亂出拳毆警，事後迅速逃離，警方昨循線找出該名男子是55歲的李姓男子，也是名退休軍人。據了解，該55歲李姓男子，也是反年改團體的成員之一，已多次參加相關陳抗活動。

19日他與其他反年改成員一起搭車北上，晚間7時許，趁警力鬆懈時，嘗試突破警方封鎖線，影響各國選手進場，並與員警肢體衝突，與顏才仁都涉嫌毆傷萬華分局劉姓巡佐。

警方昨深夜南下高雄找人，李男表示願意配合調查，與警方一同北上，目前正由警方偵訊。

(中時電子報)