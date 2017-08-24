世大運》射箭反曲弓賽事 雷千瑩無緣銅牌

雷千瑩輸給墨西哥選手，無緣個人賽銅牌。（葉臻攝）

台北世大運射箭反曲弓賽事在今天進入決戰，繼上午中華隊女、男子反曲弓團體賽，分別出戰韓國隊獲得銀牌後，女子個人賽在下午展開，首先由雷千瑩決戰墨西哥選手VALENCIA Alejandra的銅牌戰，雷千瑩與對方幾度射出壓線箭，但最後仍以6比0敗下陣，與銅牌無緣。

(中時)