美國總統大選結果，由民主黨拜登勝出，但期盼選舉訴訟戰翻盤的現任總統川普仍不服輸，據美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）近日表態「還不一定有拜登政府」。資深媒體人周玉蔻也喊話，「川普翻盤率大增」，但隨即遭網路名嘴「宅神」朱學恒嘲諷「家有一老，天天耍寶」。

據港媒《東網》報導，美國「總統就職典禮委員會（JCCIC）」3名共和黨人，參議院多數黨領袖麥康奈爾、密蘇里州參議員布倫特、眾議院少數黨領袖麥卡錫均，在本周二（8日）均投下反對票，拒絕確認民主黨的總統當選人拜登及副總統當選人賀錦麗的當選。

拜登過渡團隊通訊總監托瓦爾強調，拜登及賀錦麗將如期在下月20日宣誓就職，並繼續與JCCIC商討舉行安全的就職典禮。

周玉蔻10日則在臉書發文意有所指表示，「川普翻盤成功率大增中」。但遭宅神在臉書發文回嗆，「老人家有的時候就是很迷信、很堅持。家有一老，天天耍寶，不知道這種媒體人的消息，都是什麼地方來的？」。貼文也獲得許多網友迴響，5千多人按讚，7百多名網友留言評論。

網友紛紛留言表示「要聽老人的話啊，因為年輕人不講武德」、「她指的『成功率』是從0.001%增至0.011%，所以增長率大增10%？」。但也有網友呼籲「請尊重每個人的言論自由，就算覺得好笑到不行，你也要忍住」。

老人家有的時候就是很迷信很堅持 家有一老，天天耍寶 不知道這種媒體人的消息都是什麼地方來的？ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)