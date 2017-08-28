不服5年牢獄判決 三星李在鎔提上訴

李在鎔在8月25日法院宣布判決後，在警衛護送下離開。(美聯社)

韓國三星電子(Samsung)副會長李在鎔的律師今天向法院提出上訴，律師表示有信心可以在上訴中還李在鎔清白，觀察家表示上訴預計在下個月開庭。

李在鎔上週雖已被南韓法院處以5年有期徒刑，但今天他的律師向首爾中央區法院提出上訴，除了表示無法接受這個判決外，也表示有信心可在上訴審理中還李在鎔清白。

南韓檢察官指控李在鎔涉嫌提供或是宣稱會提供433億韓元的賄賂，以交換南韓政府支持三星集團兩家分公司的合併，使得李在鎔可進一步鞏固其在三星集團中的權力。

雖然檢方求刑12年有期徒刑，但上週五南韓法院審理後，判處李在鎔涉嫌給前總統朴槿惠(Park Geun-hye)的閨蜜崔順實(Choi Soon-sil)72億韓元(638萬美元)的賄賂有罪、處以5年徒刑。

這個判決對三星集團的形象是一大打擊，也使得三星集團的領導階層持續出現真空。

(中時電子報)