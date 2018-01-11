宋楚瑜母親追思告別會 蔡英文、賴清德都到了

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(11:34更新內文)親民黨主席宋楚瑜母親宋胡窕容於去年11月28日逝世，享壽100歲，家屬今在台北第一殯儀館舉行追思告別會，總統蔡英文、前國民黨主席吳伯雄等政壇要角前往默哀致意，場面肅穆哀戚；宋代表家屬感謝各界趕來送母親一程。綠營方面，除了蔡英文之外，還包括行政院長賴清德等。

宋楚瑜一早就抵達會場做準備，神色顯得哀戚憔悴，扶靈時不捨之情溢於言表。親民黨副主席張昭雄、前內政部長李鴻源、親民黨立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞、前立委張碩文等皆到齊。

宋楚瑜說，母親給他的教育，就是做個堂堂正正、規規矩矩的人，他雖從事公職，碰到任何疑難，母親總低調盡照顧子女的責任；他表示，今天的天氣很冷，感謝大家在百忙之中還來送他母親最後一程，對母親來說是最大的安慰。

上午的追思告別會，前來致意的人潮未停歇，更不乏藍綠政壇要角。綠營方面，除了蔡英文之外，還包括行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、金管會主委顧立雄、前台南縣長蘇煥智、海基會董事長田弘茂、民進黨團總召柯建銘、綠委陳明文、陳其邁等。

藍營則有前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前國民黨副主席黃敏惠、前台北縣長周錫瑋、國民黨團總召林德福、藍委蔣乃辛、曾銘宗、顏寬恒、前立委丁守中、謝國樑等。

另外，外交部長李大維、監察院長張博雅、民國黨主席徐欣瑩、南僑集團會長陳飛龍、三花棉業董事長施純鎰等人，今也到場致意。

(中時)

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