輪班護理師受勞基法影響？衛福部：維持現狀、禁資方立但書

10多個團體今早到衛福部抗議，要求衛福部不得縮短輪班護理人員的休息時間。（倪浩倫攝）

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立法院於本月10日三讀通過勞基法部分條文，當中第34條之2規定輪班制勞工，換班間隔休息時間以11小時為原則，但卻可以透過但書，將休息時間縮短至8小時；針對此但書，衛福部今邀15個醫護團體開會討論，卻遭基層護理師擔心將大開花花班的方便之門。衛福部會後指，除非遇到天然且不可抗拒的事件，輪班間隔仍為11小時，並禁止資放立但書。

針對輪班護理人員的班與班之間休息時數，衛福部今邀請15個醫護團體舉行「勞動基準法第34條第二項但書適用情形研商會議」；因擔心輪班護理人員權益受影響，10幾個基層護理師工會今早在會議開始前，便到衛福部抗議陳情，希望輪班間隔規定能維持原狀，不要大開各種方便之門、讓資方得以用各種方式縮短班與班之間的休息時間，也就是把原有的11小時縮短為8小時。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，衛福部的立場就是堅持「輪班間隔就是11小時」，唯有遇到重大疫情、不可抗拒事件、緊急救護事故等3個「天然且不可抗拒的事件」，資方才可以透過勞資協商，讓輪班間隔從11小時降到8小時。

台灣護理產業工會秘書長張佑安說，會議中有資方提到，有勞工會想透過縮短休息時間，來累積較長的假來放假，希望將此放入但書，但仍遭衛福部拒絕。蔡淑鳳強調，衛福部不會讓資方立下任何但書，「除了上述3種原因，資方均不得縮短輪班人員的間隔時間」。

(中時)

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