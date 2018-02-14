「大過狗年」作品展開幕　少兒、藝術大咖同台展出

2018年02月14日 15:58 旺報 黃冠智

昨（13）日，廣州越秀區文化館一樓、五樓展廳舉辦的「大過狗年——2018廣府廟會創意帳篷繪畫大賽作品展」開展，500幅天馬行空的少年兒童獲獎作品和郭莽園、陳永鏘、方土等藝術名家的作品同台展出，藝術大咖遇上「小鬼當家」，讓這場充滿新春年味的畫展閃出別樣火花。

「創意帳篷繪畫大賽系列活動」以「中華傳統二十四節氣」及「大過狗年」為創作主題，超過1萬名少年兒童參與大賽，徵集到4000多件作品，其中有繪畫、書法、手工製作立體作品等，最終評選出一等獎37件，二等獎67件。特殊兒童優秀作品33件，留守兒童優秀作品35件。

除了作品展覽，少年兒童繪畫作品的局部元素也被提取放大，將用於廟會期間北京路北段創市集24頂創意帳篷的外觀設計。屆時，市民在將感受到孩子們為廣府廟會塗抹的每一筆美麗色彩。

此外，少年兒童五彩斑斕的畫作與郭莽園、陳永鏘、方土等知名畫家的作品同台展出，以迥異的藝術視角，透過傳統與當代相結合的藝術形式，來表現「年」的意蘊，挖掘生肖文化。

「大過狗年——2018廣府廟會創意帳篷繪畫大賽作品展」為東湖藝術長廊系列展覽的其中一場，展出時間為2月12日至3月8日上午9:30至下午17:00（逢周一閉館）。春節期間展覽也照常進行。

(旺報)