旗山早餐店槍擊案外案 兇嫌小六女兒控訴：我媽有小王！

蕭嫌小六女兒發文盼外界不要再亂汙衊父親。(林雅惠翻攝)

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高雄市旗山區日前發生早餐店槍擊案，蕭姓嫌犯因感情問題持槍射殺前妻女雇主，隔天在興達港投海自盡；事發後，蕭男行徑遭地方議論紛紛，就讀小六的女兒發文指責越南籍母親有「小王」才逼害生父走上絕路，盼外界不要再亂汙衊父親。

蕭男與越南籍前妻育有一女，兩人離婚後小孩與蕭男同住。蕭男因不滿阮姓前妻及陳姓女雇主，本月3日持槍前往早餐店開槍洩恨，陳姓老闆娘傷重不治，前妻逃過一劫，隔天蕭男畏罪尋短，開車衝入興達港墜海溺斃。

槍擊案發生後，阮姓前妻在媒體發表說法，地方民眾對蕭嫌行徑議論紛紛，蕭男的小六的女兒不滿父親被外界誤解，發文指責越南籍母親有「小王」才導致憾事發生，該文章被轉貼引發熱議。

蕭姓女童表示:「我愛我的慈父，我一定要為生父慶仁平反澄清事實」，是越南生母有越南籍的小王，才會逼迫生父走上絕路；生父慶仁很冤枉，最近生父生病幾個月沒有賺錢，她感覺越南生母嫌棄生父，生母才跟生父離婚。「越南生母在媒體面前說的話都是假的！ 亂說的！」

蕭童還說，其實越南生母是把錢捆回越南，根本沒有給我生父錢，她的教育等所需也都是父親提供，根本不是母親對外聲稱家計都由他負擔。蕭童還爆料說，離婚前母親甚至還向父親說「要做愛就要給錢」，對父親跟家庭根本沒有感情。

蕭童說，新聞報導越南生母賺錢養家是錯誤的，越南生母只顧賺錢回越南，課餘時間都是生父照顧我，家裡房子會賣也是因為貸款給母親拿回越南蓋新屋。

高市社會局表示，社工員8日到校園與女童訪談，此文確實出自當事人，文章內容僅傳給親友抒發心情，不料被外界廣為流傳；女童平日與父親居住、情感親密，不捨父親離世，對母親很多不滿才會發文抒發，社會局人員已介入輔導女童，未來也會持續輔導，幫女童走出悲痛。

(中時)

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