警追毒品上游 查出2改造手槍和毒品

2018年03月15日 17:24 中時 莊旻靜

住在桃園市龍潭區的蕭姓男子疑供應毒品給新竹縣的藥腳，新埔警分局日前執行安居緝毒專案，並持續追查上游，14日循線到桃園國軍醫院，正好發現要去勒戒的蕭男，並在蕭男車上起出1把改造手槍，後又到蕭男家中查出另1把，總共查獲2把改造手槍及15發子彈，以及海洛英、安非他命等毒品。

55歲的蕭姓男子老家住在龍潭區，他涉嫌販毒給新竹、桃園地區毒品人口，新竹縣警察局新埔分局日前執行安居緝毒專案後，擴大追查，發現蕭男涉有重嫌，14日循線到桃園國軍醫院，不過還沒進入醫院，就先在停車場發現蕭男與其女友蹤影。

蕭男對警方說，他當時正要去進行勒戒治療，警方隨後搜查蕭男的車輛，在駕駛座下方發現1個皮包，內藏1把改造手槍及7發子彈，又在蕭男老家中，搜出另把改造手槍及8發子彈，以及1小包海洛英。

據了解，蕭男老奸巨猾，警方問他包包內放什麼，他避重就輕回答「鐵啊」，去他老家搜屋時，蕭男一度誘導警方進入他侄女房間，卻被識破「這女生住的吧！」後被搜出另把改造槍枝，才老實承認。

警方還前往蕭男與女友同居處，並在屋內找到1小包安非他命及海洛英，警方警詢後，15日將蕭男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例，將蕭男移送法辦。

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(中時)