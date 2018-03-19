不滿台中市戴奧辛暴增 民代：要求火葬場更新設備

2018年03月19日 11:49 中時 陳世宗

市議員何文海（右四）等舉行記者會，強烈要求市府改善空污染防制設備，監測數據透明化。（陳世宗攝）

逢甲大學教授梁正中在最新台中市文山焚化廠周圍環境監測及風險評估報告中發現，東海火葬場2010年開始排放的戴奧辛指數明顯增加，火葬場因地理位置高涵蓋整個中部地區，19日與市議員何文海舉行記者會提出4大訴求，強烈要求市府改善空污染防制設備，監測數據透明化。

民政局指出，台中市東海火化場的火化爐均有配置空氣污染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空污（戴奧辛）檢測結果均符合環保法規規定。

何文海說，「台中市文山垃圾處理場監測委員會」於民國96年起，委託專家學者進行文山垃圾焚化爐周圍環境監測及居民健康風險調查，至今已11年，調查工作包含焚化廠周圍空氣、土壤及植體戴奧辛，以及居民與學童尿液與指甲重金屬之健康風險評估。

梁正中表示，中部目前只有東海、集集、大甲三處火葬場，縣市合併後，東海火葬場焚化數量明顯遞增，火化遺體時有些是採塑膠棺木及穿著、遺物等，火化時方造成戴奧辛明顯增加，戴奧辛從96年到107年約暴增10倍，火葬場的空污設備必須全面檢討。

何文海等提出4大訴求，建議市府擬定火葬場未來遷移評估計畫；火葬場現行空氣污染防制設備必須全面檢討改善；火葬場煙道採用連續監測設備，並與環保局連線，設置監測結果之電子看板於火葬場外牆；提高戴奧辛監測頻率，數據公佈於環保局網站等。

民政局強調，東海火化場已有整體改善規畫，包括提升交通動線、停車量體等；評估以今年度預算改善火化爐空氣污染防制設備，並增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次；希望改善當地污染困擾，兼顧治喪民眾民生需求，提供更優質殯葬服務。

(中時)