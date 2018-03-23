白娥娟超認真 來台前先做美食功課

白娥娟嗓音清新嘹亮，吸引眾多死忠粉絲。（寬宏藝術提供）

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時報周刊
溫博鈞

韓國「清新女聲」白娥娟，即將於4月22日來台與喜歡他的樂迷們見面，「Baek A Yeon 1st Live “Whispering” In Taipei」。為了這場演出，白娥娟親力親為做了許多節目上的設計，就是要帶給大家一場最棒的演出，除此之外，認真的她對於即將訪台行程也做了不少功課，將好好的探索當地美食。

白娥娟清新嘹亮的嗓音，在K-Pop音樂中走出了不一樣的道路，每每推出新歌在音樂榜上的好成績，就能足以證明她有一票死忠的支持者。這次台灣粉絲終於等到了這位「清新天籟」首度來台北開唱，白娥娟自己表示，真的非常開心，由於是首度訪台，更是第一次要與台灣樂迷面對面的接觸，自己也在構想演唱的曲目及節目的安排，希望能帶給粉絲們一個難忘的回憶。

最近白娥娟在韓國上了「看見你的聲音」、「Sugar Man」等話題綜藝節目，觀眾反應相當熱烈，近來白娥娟閒暇之餘，更不忘作一些即將到台北的行前準備。由於最近在韓國當地流行的都是台灣的食物，白娥娟也希望能到知名的夜市走一遭，品嚐一輪正宗的當地美食，大膽的她還對於六福村的笑傲飛鷹嚮往已久，更央求工作人員有時間的話能帶她去挑戰一下。

「Baek A Yeon 1st Live “Whispering” In Taipei」門票於3月24日中午12:00，於寬宏售票(www.kham.com.tw) 全台OK、萊爾富便利商店熱烈開賣。

(時報周刊)

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