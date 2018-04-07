許景河稱侯友宜應受嚴厲譴責 葉元之批選舉操作

2018年04月07日 16:58 中時 王揚傑

鄭南榕基金會董事長許景河今（7）日上午在鄭南榕29周年追思會，指國民黨新北市長參選人侯友宜對鄭南榕自焚，應受最嚴厲的譴責。對此，前新北市府副發言人·新北市議員參選人葉元之下午在臉書發文回應：「說穿了，這就是場選舉操作。」

葉元之臉書貼文全文為：

今天是言論自由日，理應是記念言論自由得來不易的日子，卻因為侯友宜要代表國民黨參選新北市長，讓「侯友宜」取代「言論自由」，變成今天的主角。

鄭南榕基金會董事長許景河指控，侯友宜逼鄭南榕自殺。這是多麼嚴重的指控？侯友宜當時只是個基層警官，是奉中山分局長的指揮，執行警察本份，怎麼會是他逼鄭南榕自殺，請許景河不要含血噴人。

不僅許景河，之前賴清德、陳清德都以鄭南榕案來批評侯友宜，說穿了，這就是場選舉操作。

侯友宜在升任警政署長時，陳水扁是總統，蘇貞昌是行政院長，賴清德是立法委員，當時鄭南榕案早已發生，怎麼沒聽他們對侯友宜提出批評，反而大力稱讚侯友宜？現在卻一直挑20多年前的鄭南榕案來質疑侯友宜，怎麼當時民進黨把鄭南榕忘掉了，現在才想起來?

這不是為了選舉目的是為了什麼？這就叫做黨同伐異。

鄭南榕對台灣的高度，絕對不只是選舉的工具。

鄭南榕對台灣民主有貢獻、對言論自由也有貢獻，但應該就事論事，不該為了選舉扭曲事實。

(中時)