新北市擬遵循日月潭纜車的BOO模式，啟動八里纜車興建計畫，不過今舉辦首場招商說明會，多位民代和廠商都坦言，纜車沿線包括墓地遷移、土地取得、用地變更等程序重重，並非民間廠商可單獨完成，「BOO可行性很低」；觀光局長張其強解釋，BOO讓廠商有更大發揮空間，市府會跨局處給予協助。

八里纜車興建計畫從台北縣長周錫瑋時代討論至今，因沿線公墓問題流標3次，新北市長侯友宜今年宣布重啟，初步構想從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，全長約2公里，串連淡水漁人碼頭、滬尾砲台等知名景點，拼起新北市陸海空旅遊版圖。

今招商說明會吸引10多家廠商與地方民代出席，觀光局報告，分析全台3大纜車，日月潭纜車全長1.87公里，斥資8億元打造，採BOO模式興建，年運量60萬人次；貓空纜車採OT興建、全長4.03公里，斥資10億打造；北投纜車原訂採BOT模式，全長4.8公里，最後胎死福中。

觀光局指出，這次的八里纜車參考日月潭BOO模式，民間機構自備土地及資金興建營運並擁有所有權，纜車路線、形式、票價訂定由廠商規畫，給予廠商更多的發揮空間，預估未來結合淡江大橋、淡北道路等重大建設完工，年運量超過150萬人次。

市議員鄭宇恩與陳偉杰質疑，纜車行經路廊多為農地和保護用地，從公墓搬遷、土地變更、協議價購等程序繁雜，光是政府來做都要花好幾年，遑論是BOO模式全由民間負責，根本不可行，「市府應先做好雛形規畫，再來召開這場招商說明會」；市議員鄭戴麗香則認為，大家不該潑八里纜車冷水，但過去因嫌惡設施多次流標，市府可以研議新的路線。

「連雛形都沒有，讓人望之卻步。」彭姓廠商代表坦言，日月潭纜車發包前就已定好起訖點，反觀八里纜車連廠站位置都不確定，加上未來公墓遷徙、土地取得等程序，似乎還有一段路要走，變數太多，多數廠商仍在觀望中。

觀旅局長張其強指出，新北財政負擔大，參考貓空、日月潭3條纜車後，BOO的日月潭纜車是唯一沒有虧損的，市府推動建設都要考慮成本，採BOO一來讓廠商有更大的發揮空間，一來相信在業者評估營運成本、經營效益後，會研議出最符合需求的路線。至於公墓遷徙、土地取得等問題，市府會跨局處給予協助。

(中時 )