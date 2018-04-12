立志中學開設7特色班 接軌未來競爭力學習舞台

2018年04月12日 15:37 中時 李義

立志中學107學年度特色招生推出7個特色專班，打造無縫接軌業界創新特色課程，落實教育部的適性揚才政策，激發孩子們的多元潛能，讓每位學子未來都有最堅實的競爭力，開創屬於自己發光發熱的舞台。

7個特色專班課程包括資料處理科（電競手遊專班）、美容科（時尚美學專班）、餐飲管理科（創意烘焙微創專班）、汽車科（綠能智動車輛專班）、電機科（E化生活控制專班）、電子科（生化測控專班）、資訊科（機械人專班）等。

立志中學表示，每個專班都與市場脈動結合，例如洞燭先機成立全國第一個也是目前唯一獲教育部核准「電競產業經營科」設科招生的學校，電競特色班已成立2年。

而且學生的表現已有目共睹，例如學生組成的「立志猩勢力」已榮登全國學生電競冠軍團隊。資訊科的機器人班，參與了全國大小機器人競賽，南征北討，常包辦賽事大小獎項，例如:亞洲智慧型機器人競技大賽第一、二、三名及團體總冠軍，滿載而歸。

汽車科的綠能智動車輛專班學生，在國際ITEX發明展屢屢榮獲金牌獎，展現豐碩成績，發明作品亦曾被電子媒體專題報導。

餐管科創意烘培微創專班則已培育出甜點網美的學姐，另外，學生參加全國調酒大賽-花式調酒組、創意調飲組亦常獲冠軍殊榮。

美容科時尚美學專班，結合學校千萬打造的紫領美學設計師養成中心優良師資與設備，已連續兩年產出全國金手獎選手。電機電子群從智能家電涉獵到家醫科技電子檢測，結合最新科技的智慧居家控制、嵌入式介面控制、行動裝置應用控制於電機電子等專業教室。

特色專班也吸引選擇技職國中學生目光，4月28日將登場的特色的術科甄選日期，目前已有近800名學生報參，競爭7個班336個名額。

(中時)