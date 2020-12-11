新竹高商今年參加全國高級中等校學生技藝競賽成績優異，其中一名參加職場英文職種獲第10名優勝的舒凱麟，透露自己全家人都十分愛好學習，甚至父母雙方都姓舒，難得巧合的緣分讓人嘖嘖稱奇，一頭捲髮的舒凱麟也笑說自己幾乎沒遇過除了家人以外的舒家人。

從小喜歡英文的舒凱麟，此次參加技藝競賽過關斬將，拿下職場英文職種第10名優勝，指導老師謝淑娟表示，競賽題目靈活，要想像情境再寫出題解，十分不容易，當初訓練時舒凱麟頻頻卡關，最後突破自我，找到最佳練習模式，最終拿下好成績。

不過談起舒凱麟特殊的姓氏，他說自己的爸爸媽媽也都姓舒，相當特別。舒凱麟透露，父母親當年因工作認識，父親任職舞廳主管、母親則為DJ，兩人結緣後同赴新竹打拚，尤其母親超過30歲時重返校園拿到學士學位，目前擔任工程師，成為他努力的標竿。

舒凱麟笑說全家都愛音樂，自己更是特別喜歡聽英文歌，平常習慣動手翻譯，並放上網路與眾人分享，歌詞的情境也幫助他增進聯想力。舒凱麟希望未來朝語文方向努力，當個外語翻譯員。

(中時 )