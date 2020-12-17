高雄市義守大學鼓勵同學多參加各種競賽及創新研發，電子工程學系副教授陳志良日前指導學生參加「2020第五屆全國創意智能機器人主題競賽」，在mbot闖關中，學生一舉奪下冠、亞軍寶座。

一樣的機器，要如何比別人厲害呢？義大電子系師生研發出自走車特別解法，在陳志良指導下，學生姜世安同時榮獲校內、外競賽冠軍；程綺加、游櫂鴻與張郡庭合組的團隊也獲得亞軍，精湛技能，脫穎而出。

陳志良表示，今年因為疫情關係比賽場次較少，但還是鼓勵學生多參加比賽磨練實力，實際操作精進技能；他說，為了模擬比賽場地規模，事前與學生們共同製作、貼出軌道線條加以多次練習，強調測試時要採嚴苛的條件備戰，並透過參與比賽激發潛能。

另一組電子系團隊，成員陸民叡、黃宗毅、陳彥全則利用較輕量的無人機馬達，改良自走車，自行設計印刷電路板，創意改良，榮獲評審青睞，拿下校內「產業園區學生專題製作競賽」第三名。

此外，電子系研究生程宇謙扮演比賽重要助力，協助學弟們參賽，他表示，在接觸教師陳志良課程後，發現機器人相當有趣，因此投入研究，也常參加比賽強化實力，除了增加自信心，在獲獎當下亦累積更多成就感。

(中時 )