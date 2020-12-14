蔡英文總統宣布明年將興建1.5萬戶社宅，被台北市長柯文哲唱衰「不可能！」，民進黨今天批評「沒有蓋不好的社宅，只有擺爛的市長」，身為社宅需求最高的城市的市長，柯文哲不思檢討社宅執行率低，竟然還像看笑話的嗆聲要中央「畫押」，「真把年輕人、年輕家庭最急迫需要的社宅政策當作笑話嗎？」

民進黨發言人簡舒培表示，內政部花敬群次長加碼說明，明年社宅興建基地、財務規劃等，希望社會了解中央務實的社宅興建計劃。柯文哲不思檢討台北市興建戶數跳票，竟然還嗆聲要中央「畫押」。

她說，在台北市都發局社會住宅興建工程戰情中心上，社宅興建的目標為1萬9982戶，興建完成率只有18.5％，961億的社宅預算執行率僅只有30％，這對最重視財政紀律及執行率的柯文哲，是相當難看的成績，難道是台北市社宅推動成效不佳，因為自己做不到，也不相信中央能做的好嗎？

民進黨進一步檢視，台北市1萬9982戶社宅中，日前被柯文哲放棄興建六張犁D、E基地的1113戶社宅，竟然還在社會住宅興建工程戰情中心「施工中及待開工的社會住宅」類別中，「柯市長已經擺爛不想蓋的社宅，卻仍繼續放在官網上灌水，難道放棄興建卻不忘記繼續消費嗎？」

簡舒培表示，事在人為，沒有做不到的政策，只有擺爛的市長。日前柯市府宣布放棄興建六張犁D、E基地1113戶社宅，原因是北市府無力負擔支付給營改基金的土地租金，雖然內政部有表示會補助土地租金，台北市政府仍然不願興建。而且本案土地為營改基金所有，內政部住都中心接手興建，也是需要支付6000萬的土地租金給營改基金，台北市政府並非特例。

她批評2014年柯文哲參選市長高舉「居住正義」、「8年5萬戶」的社宅政見，最近坦承口號吹牛，再加上4萬元天價社宅租金，重創台北市社宅政策。柯P對社宅政策認識不足引起爭議，但社宅是年輕人、年輕家庭成家立業的重要政策，地方政府、中央政府應該一起合作才是人民之福！

(中時 )