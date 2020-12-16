第六屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽，由新竹市立成德高中脫穎而出，勇奪第一名；台中市立台中家商及清水高中，分別榮獲第二與三名！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

今年競賽主題「疫」個新生活，引導高中生探討疫情下的新生活面貌；評分標準為簡報內容、台風、語言能力、團隊合作、呈現方式、報告流暢度等。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學校方指出，學生透過「英語簡報競賽」，提升英語的聽說讀寫能力、精進簡報技巧及軟實力，也能學習團隊精神，在未來變局與挑戰中更具競爭力！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

參賽同學表示，團隊成員花了心力及時間，在課餘時間不斷練習；最大收穫則是，能觀摩及學習各校優秀隊伍，及評審老師給予的寶貴建議。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

邁入第六屆的「靜宜盃全國高中英語簡報競賽」，今年以 Post-Pandemic Lifestyle「疫」個新生活為主題，共吸引45所高中職、69團隊報名，經評選出20隊、100多位參賽者進入複賽；最後由新竹市立成德高中脫穎而出，勇奪第一名；台中市立台中家商及清水高中分別榮獲第二與三名。

靜宜大學校長唐傳義說，國際化是靜宜的優勢，校方積極培育學生具備國際力、敘事力及資訊力的「靜宜三力」。學生透過「英語簡報競賽」，提升英語的聽說讀寫能力、精進簡報技巧及軟實力，也能學習團隊精神，在未來變局與挑戰中更具競爭力！

靜宜英文系主任吳蕚洲指出，面對變動的未來，需具備創思力、跨域力、科技力、自學力及幸福力等5大特質；參賽隊伍以流利的英文及簡報技巧，也展現對參賽議題的熟悉及臨場反應力，這正是未來人才所需的特質！

COVID-19疫情對人們的生活與工作模式帶來改變，靜宜大學今年競賽的主題Post-Pandemic Lifestyle「疫」個新生活，引導高中生探討疫情下的新生活面貌。評分標準為簡報內容、台風、語言能力、團隊合作、呈現方式、報告流暢度等。

擔任評審的靜宜英文系助理教授林瑞屏指出，此次參賽者以流利的英文從容應對，演講過程中雖然不免忘詞，但都能發揮臨場反應力，迅速找回演講重點，這是平日練習及團隊默契的成果。

鼓勵學生養成定期閱讀新聞的習慣，透過比賽加強英語發音！英文系助理教授吳黛敏說，今年比賽主題「COVID-19」，學生可查詢世界各地疫情相關資訊及措施等，從中學習新的單字、詞彙，及知識與常識，必能提高學習動機、拓展視野。她也指出母音發音不到位、送氣音、子音字尾模糊不清等，是亞洲學生常見的發音錯誤類型。

成德高中以精闢分析疫情所帶來的飲食習慣、打招呼禮節、工作及旅遊型態等改變，獲得第一名。因參與高一「自主學習」課程而熟識的胡子寧、韓緣及熊玉歆說，他們對英文演說及簡報充滿高度興趣，雖然製作初賽簡報的過程中，遇到很多困境，但在團隊合作中，克服突破，很開心獲得冠軍！在決賽時，能聽到其他學校的發表內容，是另一收穫，之前的辛苦，一切都值得！

獲得第二名的台中家商團隊，以新冠肺炎的英文Coronavirus，撞名墨西哥可樂娜啤酒(Corona)為題，探討受疫情衝擊，所帶動的線上教學與經濟衰退等各種改變。學生張益嘉、陳諾、劉睿恩、賴采孜說，參加競賽過程中受益良多，從開始的木訥、不敢表達、容易吃字、表情僵硬，到培養團隊精神，相互合作。特別感謝指導老師協助修稿，及修正發音、語速、走位與眼神交流等；也感謝靜宜大學提供機會，讓參賽者探索潛能，珍惜每次上台的機會！

清水高中團隊則反思疫情改變後，佩戴口罩、保持社交距離及智慧生活等新趨勢。學生廖宏祐、林芷威、張芸爾及鄭人維說，看了前幾年比賽的實況影片，就決定參與這具高度挑戰的競賽。

團隊成員花了很多心力及時間，每天放學後不斷練習、錄製初賽影片，很幸運進入決賽，另一挑戰則是決賽時間接近學校段考。參賽最大的收穫是，能觀摩及學習各校優秀隊伍，及評審老師給予的寶貴建議。

(中時 )