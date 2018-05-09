2018韓國獎勵旅遊交流展 5月30日台北盛大舉行

2018年05月09日 09:01 中時電子報 綜合報導

甫在今年2月成功舉辦2018平昌冬奧的韓國，隨著各式精采賽事、相關系列報導在媒體強力的放送下，韓國的美麗景色、美食以及善良好客的人民，讓旅遊韓國的詢問度、討論度人氣居高不下，再加上延燒不斷的韓流明星、電影戲劇魅力，今年的台籍旅韓人次可望突破百萬！另一方面，經銷商、直銷、業務等企業赴韓獎勵旅遊每年均持續穩定成長，也凸顯韓國接待大規模旅遊團體的實力。根據國際協會聯盟(UIA)統計，舉辦全球會議次數位居前位的韓國，因具有優勢的地理位置、先進的軟硬體設備，及豐富多元的旅遊配套方案而使得韓國MICE日益蓬勃發展。

韓國觀光公社一直以來十分重視MICE的市場，並致力於MICE軟硬體的強化及實施多元的MICE支援方案措施，經由其不斷地積極推廣，2017年透過台北支社申請MICE獎勵旅遊的旅客高達24,000人，較前年成長20%。今年除了將持續推廣從10人以上出發的企業團體即可申請的MICE的獎勵措施，也準備了歡迎超過一千人以上的大型訪韓企業團體的客製化支援。而韓國觀光公社台北支社特別針對台灣市場，為了能讓更多企業、策展單位了解前往韓國進行MICE活動的眾多優勢，將於5月30日下午兩點至五點三十分，在台北晶華酒店四樓舉行『2018韓國獎勵旅遊交流展~2018 KOREA MICE ROADSHOW』，竭誠邀請旅行業者、企業戶入場參觀。

『2018韓國獎勵旅遊交流展~2018 KOREA MICE ROADSHOW』的亮點將介紹韓國觀光公社為了提升韓國MICE的競爭力最新選定的『KOREA Unique Venue』。在這些被選定的場所中，從認知度較高的國立中央博物館、東大門設計廣場(DDP)，至昌原海洋公園、光州月峯書院等都有別於以往舉辦MICE活動的傳統會議設施(會展中心、飯店等)，更加蘊含地方魅力，且能讓MICE活動的參與者感受到韓國各地特色。這個差異化的策略導向主要目的就是要讓企業來韓國辦獎勵旅遊時，可在滿滿韓風的場所舉辦獨具一格的專屬活動，體驗韓國旅遊業者上下一心為企業量身打造的特有行程，展現韓國在MICE舉辦國穩坐世界第一的整合實力。

本次交流展包含B2B洽談會、『打造韓國獎旅銷售王』講堂、KOREA MICE NIGHT：

●B2B洽談會：多位來自韓國各地方政府、飯店、會展中心、主題樂園、新創企業及相關旅遊業者將面對面為參與的民眾、企業戶、業者詳細解說韓國多元的旅遊魅力。

2017年旅遊咨詢現場洽談。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

●『打造韓國獎旅銷售王』講堂：講堂將完整介紹『KOREA Unique Venue』、韓國獎勵旅遊的行銷策略及地方政府相關配套措施，歡迎旅遊業者、第一線門市人員、獎勵旅遊部門前來聆聽。

2017年企業貴賓演講。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

●KOREA MICE NIGHT：精彩絕倫的韓國表演，搭配美食佳餚，讓您獲得視覺、聽覺及味覺的完美饗宴。

仁川/現代遊輪。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

首爾 三島。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

首爾 韓國之家。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

慶州 皇龍。(圖片來源：韓國觀光公社提供)

江原道 南怡島。(韓國觀光公社提供)

『2018韓國獎勵旅遊交流展~2018 KOREA MICE ROADSHOW』免費入場，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)