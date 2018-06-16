猛打侯友宜文大宿舍 黃創夏：民進黨殺招才剛開始而已

2018年06月16日 18:00 中時電子報 黃麗蓉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌猛攻文大宿舍，國民黨新北市長參選人侯友宜眼眶泛淚，為妻子人格遭汙辱抱屈，指文大宿舍因選舉被重炒，而這些都是岳家的財產，做女婿的並無權置喙；侯今天更說文大那棟建物，都沒有問題。資深媒體人黃創夏直指，文大宿舍的關鍵並不在「合不合法」，民進黨的殺招，也才剛剛開始而已！

侯友宜今天說，文大那棟建物，連續20幾年都有使用執照，也通過高標準的公安檢查，前5年北市府和議員也曾到現場會勘過，按照公安標準申報，都沒有問題。不過，北市府若要改變重新認定，就必須解約，但前提要優先照顧好學生權益，他一定守法、按照標準。

黃創夏在臉書指出，侯友宜還沒有搞清楚狀況，文大宿舍的關鍵並不是「合不合法」？而是在侯友宜很有錢，再來是侯友宜多有錢？侯友宜為什麼有錢？一步一步，民進黨的殺招，才剛剛開始而已。看看侯友宜和幕僚群的回應能力，危險矣！

網友留言問：「有錢會怎麼樣嗎？」黃創夏回說：「為什麼有錢？以民進黨之功力，必大作文章。」也有人問：「那是他老婆娘家的，不是嗎？」黃創夏回：「民進黨會這麼輕易善了嗎？選舉如果這麼理性，台灣不會是牛鬼蛇神在當道⋯⋯。」

也有網友認為：「認同！套上侯有錢人的帽子，分化支持者！」、「藍綠招式都大同小異，差別在殺傷力大小和當事人功力。」、「改變不了侯友宜大贏蘇貞昌大勢。」

(中時電子報)