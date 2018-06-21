健保擴大口服新藥治療給付 台北榮總首批C肝治療成果

2018年06月21日 16:51 中時 魏怡嘉

健保自今年起擴大給付C肝全口服藥物，台北榮總今公布擴大給付條件後，首批253例病患治療成果，患者經治療四周後，100％病毒皆有效下降，其中92％於治療四週後已經測不到病毒，而完成12週治療的患者，高達99.4％病毒清除。

北榮內科部長侯明志醫師指出，正常肝臟感染C肝病毒後，其中約有8成會變成慢性肝炎，2至3成進展至肝硬化，這當中每年又有2％~7％會演變成肝癌或末期肝病變，C肝雖然沒有疫苗，但目前有新藥可以根治、清除病毒，中止肝病三部曲。

健保署去年起針對病毒基因亞型1，4型、合併有三級以上肝纖維化、代償性肝硬化的C肝患者給付口服新藥治療，今年更擴大將病毒基因亞型2、5、6型患者，以及代償不全肝硬化患者一併納入給付。

北榮於健保擴大給付條件後首批共收治253例患者，患者男女比為42比58，女性略多於男性。最年輕32歲，最年長94歲；其中以病毒基因亞型以1b型最多、有118人，其次是今年度擴大納入健保的第2型112人、第6型13人。然後是1a型10人。患者當中135人為第三級肝纖維化，118人已經肝硬化、也就是第四級，其中21人有肝臟失代償。

北榮胃腸肝膽科主任黃怡翔指出，253名患者開始治療前的中位數病毒量每毫升超過756,000國際單位，完成6周以上治療的200人當中，91％在治療第四周時就已經找不到病毒，剩下的18人也只剩下微量病毒，亦即100％患者治療四周後、病毒皆有效下降。而完成12週治療的161患者中，更有99.4％患者達到病毒清除。其中病毒基因亞型第1、6型的患者病毒清除率高達100％，第2型則為98.7％。

65歲的簡女士、C肝病史近20年，這次受惠於健保擴大給付，接受新藥治療。簡女士說，早年曾接受干擾素治療，以為自己「好了」、卻不知道病毒一直跟著她，直到半年前莫名疲勞、嗜睡嚴重到「一睡就爬不起來，一天可能睡到16、7小時！」才知道不只C肝沒好、而且已經嚴重肝硬化。「 醫師說我的肝在超音波下看起來像是苦瓜一樣，肝硬化已經很嚴重了！」。所幸，在北榮醫療團隊協助下，接受新藥治療，現在「肝臟不再像苦瓜！治療後可望逆轉。」

(中時 )