影》路易受洗！凱特王妃宛如白雪公主現身

英國王室新成員路易小王子再度公開亮相，睡著的模樣相當討喜、可愛。(圖/美聯社)

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中時電子報

眾所期待的英國皇室威廉夫婦的第3名小孩路易小王子終於再次現身大眾面前，這次令人關注的不只是已經2個多月的路易小王子，他的母親凱特王妃也以一身V領白色洋裝，加上頭戴花朵頭紗的純白色墜飾，看起來宛如白雪公主般再次令人驚艷。

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36歲的凱特產後現身，看得出來她的身材已經恢復得差不多，氣色也相當好。稍微有點圓潤的她，反而讓人覺得更加雍容華貴，整體氣質看起來似乎比過去更加良好。這次抱著路易小王子出席他的受洗儀式，凱特王妃心情相當好，因此也增添不少好氣色。

凱特王妃抱著路易小王子抵達受洗教堂。(圖/美聯社)
威廉夫婦一家五口都出席路易小王子的受洗儀式。(圖/美聯社)
哈利王子和新婚嬌妻梅根一同出席路易小王子的受洗儀式。(圖/美聯社)

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)和《快報》(Express)報導，當地時間9日下午4點左右(台北時間晚上11點)，英國劍橋公爵牽著4歲的喬治小王子和夏綠蒂小公主，公爵夫人懷中抱著睡著的路易小王子，一同走進受洗教堂。

人氣相當高的33歲哈利王子和36歲的新婚嬌妻薩塞克斯公爵夫人，走在他們身後，一起抵達受洗教堂，梅根身穿Ralph Lauren綠色洋裝，顯得相當優雅。

(中時電子報)

文章來源：Kate arrives for christening holding a sleeping Prince Louis in her arms as she is joined by William, George, Charlotte and fellow royals (but Queen and Prince Philip miss occasion)

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