◎高市警局黑豹特勤之光 教官顏進明病逝

曾任高雄市警局保安特勤中隊教官、現任警衛中隊教官顏進明8日下午發燒身體不適，因流感病情加重引發肺炎，9日深夜突因呼吸困難，轉院住進屏東縣東港安泰醫院加護病房，10日下午急救無效過世，顏進明熱心陽光被封號高市警原民之光，突然過世消息，令同事好友難以接受。

◎吳德榮：下波冷空氣周日晚報到 平地低溫下看13度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天凌晨中層雲移入，中部以北有雨，「東北季風」迎風面降雨較明顯；他也提及，最新模式模擬顯示，13日晚至16日，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷。

◎強震襲台 職安署：營造業雇主未落實震後檢查最高罰30萬

昨晚在宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，全台均明顯有感，尤其中、北部地區達到4級震度。職安署表示，依據往年經驗及教訓，地震可能引發土石邊坡崩塌及滑落，營造工地則易造成支撐架、施工架、開挖面及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全，因此雇主應落實工地地震後檢查，並加強各項防災措施，若未確認則可依職安法最高處30萬元罰鍰。

◎顧立雄王美花夫婦搭座車與機車擦撞 騎士噴飛對向送醫

國安會秘書長顧立雄與經濟部長妻子王美花，10日晚間9時坐車行經仰德大道時，兩人的蔡姓司機突然右轉，造成23歲傅姓機車騎士閃避不及，摔車並撞上對向來車，顧王兩人均未受傷，留蔡在現場與警方處理車禍，兩人先搭計程車離去。

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(中時新聞網)