2020耶誕跨年台茂購物中心斥資千萬，企畫一系列幸福歡樂全集中的「台茂Shining耶誕嘉年華」，即使不能出國，在台茂可以盡情地玩樂。

台茂是全台灣唯一擁有5,500坪公園綠地的購物中心，台茂公園於今年暑假開幕之後，吸引桃園及全台各地的親子家庭、年輕人造訪，為桃園市生活消費體驗的新地標。由桃園市經發局主辦的「耶誕趕集」，限定於12月25日至27日在台茂公園，集結桃園金牌好禮店家，充滿地方特色物產的耶誕市集。

今年12月再度特別企劃的耶誕光雕大秀，台茂公園結合城堡建築物外牆大鐘的超大屏幕光雕展演，12月16、17日為試映日；於12月18日正式上映，當日17：30～18：00台茂購物中心董事長兼總經理苗延梅邀請桃園市長鄭文燦、桃園市經濟發展局局長郭裕信、桃園市觀光旅遊局局長楊勝評共同參與耶誕光雕秀啟動儀式。

儀式由氣勢磅礡鼓聲開場，市長鄭文燦及台茂長官陸續致詞後，接著台上貴賓及現場民眾一同倒數，以城堡大鐘為中心，在外牆上投影出3,000吋超大屏幕的精采光雕展演—「雪人的時空耶誕之旅」，光雕秀畫面從寂靜雪地上的孤獨雪人開始，平安夜的奇蹟，城堡大鐘彷彿被施了魔法，勾勒出光影變幻的時空隧道，雪人們穿越時空，進入雪白北極圈，開心地在極光下舉行耶誕音樂派對，接著乘著雪橇飛向天際及浩瀚宇宙的耶誕旅行，場景多元夢幻。

(工商 )