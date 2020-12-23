平安夜、跨年夜及元旦連假將至，高市府警察局刑警大隊為避免部分營業場所淪為不法分子群聚吸食毒品之治安死角，持續與轄內旅館、夜店、KTV等業者加強聯繫，建立反毒通報網，並向業者加強宣導，發現疑有顧客施用或持有毒品之判斷與通報方式，藉以強化營業場所與警方合力防制毒品犯罪之效能。另透過Q版波麗士GIF圖檔宣傳，效果吸睛。

針對毒品犯罪高風險場所，警察局除配合市府業管局處實施聯合稽查外，另持續規劃重點臨檢查察等攻勢勤務，加強盤查場所內、外可疑人車，如發現毒品犯罪決不姑息，定將向上溯源追查供毒藥頭到案。

另對於藏匿毒品犯罪或知情而未通報之業者，將移請高雄市政府毒品防制局，依毒品危害防制條例第31-1條規定，裁罰負責人新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，其情節重大者，並得令停止營業六個月以上一年六個月以下或勒令歇業。

高雄市政府警察局呼籲營業場所業者或消費民眾，如發現營業場所內有生理表徵異常者(如語無倫次、身體顫抖抽搐、手腳有注射針孔痕跡等)、行為舉止異常者(如不同訪客進出頻繁、反鎖包廂、登記證件顯與本人不符等)、聞到異味或發現不明粉末等情形，請立即撥打110報案專線，通報警察機關到場處理，共同為高雄市安心、健康消費環境把關。

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(中時 )