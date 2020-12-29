新北市警察局今（29日）上午將查扣第三、四級毒品共222.6公斤，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷燬。（新北市刑大提供）

為防制毒品危害，維護國民身心健康，新北市警察局今（29日）上午將查扣第三、四級毒品共222.6公斤，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷燬，展現新北市毒品零容忍的決心。

新北市刑大表示，銷燬毒品為警察局裁處沒入的第三、四級毒品，總重達222.6公斤，若未及時查獲而流入市面，可能會嚴重影響民眾健康及社會治安，也由於毒品市價不斐，新北警出動了霹靂小組戒護運送過程，共20多名警力荷槍實彈全程戒備，絲毫不敢大意。

新北市警察局今（29日）上午將查扣第三、四級毒品共222.6公斤，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷燬。（新北市刑大提供）

新北市警察局今（29日）上午將查扣第三、四級毒品共222.6公斤，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷燬。（新北市刑大提供）

新北市警察局今（29日）上午將查扣第三、四級毒品共222.6公斤，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷燬。（新北市刑大提供）

近年來毒販為躲避警方查緝並吸引好奇或不知情之青少年吸食，針對包裝外觀及成分不斷翻新，本次銷燬除了傳統常見愷他命、FM2、一粒眠等毒品外，其中也包含了卡西酮類咖啡包、奶茶包、梅片等各類型態毒品。

新北市警察局表示，銷燬毒品工作不在於重量多寡，而是希望讓民眾了解警方打擊毒品犯罪的決心，並強調毒品防制工作沒有空窗期，新北市警方在今年暑假期間分別進行校園及少年毒品掃蕩專案與安居緝毒專案，動員各單位警力全力掃蕩侵入校園及社區之毒品藥頭後。

持續2周防制營業場所毒品犯罪專案行動，動員將近3000人次警力，針對容易涉毒之營業場所，全面實施擴大臨檢，以天羅地網重點式查緝各類毒品犯罪。新北警將持續全力打擊毒品犯罪，同時也要結合教育局、社會局資源以及家庭關懷等共同來努力，才能讓青少年遠離毒品，阻絕毒品入侵社區。

另行政院將於110年起推動「新世代反毒策略2.0」，以減少毒品供給、減少毒品需求及減少毒品傷害之「三減策略」為目標，並加強緝毒、驗毒、戒毒、識毒等四項重點工作。新北警局將持續依照行政院所推動反毒策略，加強查緝轄內製造、走私、販賣毒品不法犯罪，全力斷根溯源，並針對近期竄起之新興毒品，如MMA（甲氧基甲基安非他命）、4-MMC（4-甲基甲基卡西酮）等毒品加強掃蕩，壓制新興毒品蔓延擴散，打造安居樂業環境。

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(中時 )