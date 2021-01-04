按摩店很容易暗藏春色，現在業者躲避查緝的技巧越來越好，大陸一間按摩店，遭檢舉有性交易，警方埋伏偽裝成顧客消費，發現女按摩師確實有在賣淫，且還是在房間裡的「大木桶」裡進行，讓警方一時摸不著頭緒。

位於大陸廣西一間按摩店，因為生意太好、人潮絡繹不絕，引起附近鄰居懷疑，甚至影響大多人的日常生活，因此向警方檢舉該按摩店有「非法情事」，而警方也偽裝成來消費的顧客，多次明查暗訪，就是要抓到顧客買春、按摩師賣春的證據。

女按摩師熱情介紹用途(圖片取自/網易新聞)

警方多日跟蹤後發現，按摩店每到晚上顧客越來越多，燈火通明相當熱鬧，許多男子在這裡進進出出，而女「按摩師」一看到男性顧客上門，立刻上前搭話，甚至光明正大做出不雅舉動。警方埋伏進到按摩店房間，發現有一個大木桶，女按摩師則解釋是提供「特殊服務用」。

原來只要顧客要求，女按摩師就會與顧客一起在木桶裡洗澡，一次僅花費100元人民幣（約台幣434元），由於價格俗又大碗，吸引不少低收入戶、農民、老伯等顧客上門，至於女按摩師大多是中年阿姨，如此高「CP值」的找快樂地方，自然生意相當不錯。

當警方偽裝顧客，聽女按摩師介紹時，正好聽到隔壁房正在進行性交易，隨即進入該房間，逮捕女按摩師及顧客，按摩店老闆、以及現場工作人員也被帶回，並依涉嫌違法犯罪，受刑事處罰。

(中時新聞網)